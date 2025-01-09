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Kirasını alamayan ev sahibi kiracısını soydu

İstanbul'da bir ev sahibi, kirasını alamayınca kiracısının oturduğu evin kilidini değiştirdi, iddiaya göre evdeki değerli eşyaları sattı.

Haber Merkezi
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Kirasını alamayan ev sahibi kiracısını soydu
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Kiracı ev sahibi anlaşmazlıklarında İstanbul'da yaşan bir olay adliyeye taşındı.

Nazım S. uzun süredir Tuncay K.'nın İstanbul Ataşehir'deki evinde kiracı olarak ikamet ediyordu. İkili kira konusunda anlaşamadı, sorun mahkemeye taşındı.

İddiaya göre, kiracı Nazım S., 21 Mayıs günü evine gittiğinde kapıyı açmak istedi ancak olmadı. Soluğu emlakçıda alan adam duydukları karşısında şoke oldu. Emlakçı Murat K.'ya kapının kilidinin değiştirildiğini, bu konuda bilgisi olup olmadığını sordu. Emlakçının olayla ilgisi olmadığını öğrenen Nazım S., çilingir yardımıyla eve girmeyi başardı.

İddiasına göre, evinde sakladığı 800 euro, 10 bin lirası, bir adet replika Rolex marka saati, altınları ve telefonu ortalıkta yoktu. Savcılığa giderek suç duyurusunda bulunan Nazım S., ev sahibinin kilidi değiştirerek içeri girip para, altın ve değerli eşyasını çaldığını ileri sürdü.

Kilidi değiştirdiğini itiraf etti

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; dilekçesinde kiracı adam, olay günü evine gittiğinde anahtarının kapıyı açmadığını, bunun üzerine emlakçıya sorduğunu, ardından da ev sahibi Tuncay K.'yı aradığını aktardı. Tuncak K.'nın telefonda kendisine kilidi değiştirdiğini itiraf ettiğini öne süren Nazım S., ev sahibinin anahtarı vermeyeceğini, eve sürekli tebligat ve polis geldiğini, zararını ödeyeceğini, evden çıkmasını istediğine dair söylemlerde bulunduğunu anlattı.

Öte yandan ev sahibi tarafından tehdit edildiğini belirterek, ev girdiğinde 800 Euro, 10 bin bira, 1 adet replika Rolex saat, 1 adet beyaz altın küpe ve 1 adet cep telefonunun evde olmadığını gördüğünü anlattı. Kiracı Nazım S.'nin şikâyeti üzerine savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.

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