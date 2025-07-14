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Kirazı zirai don vurdu: Rekolte düşüşü sonrası fiyat uçtu

Kiraz üretiminde önemli bir yere sahip Erzincan’da hasat başladı. Nisan, mayıs aylarında yaşanan zirai don nedeniyle rekolte düştü.

Haber Merkezi
İHA
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Kirazı zirai don vurdu: Rekolte düşüşü sonrası fiyat uçtu
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Erzincan’ın Üzümlü ilçesi kiraz üretimi açısından önemli bir potansiyele sahip. Kiraz hasadının başlaması ile birlikte kiraz üreticisinin yüzü bu sene gülmedi.

Türkiye genelinde yaşanan zirai dondan Erzincan ve ilçeleri de büyük oranda etkilendi.

Üzümlü ilçesine bağlı Bayırbağ köyünde kiraz hasadına başlayan üreticiler, hasadını yaptıkları kirazı pazar da istedikleri fiyattan satamıyorlar. 

Erzincan'ın meşhur kirazında zirai don kaynaklı yaşanan rekolte düşüşü sonrası fiyat uçtu.

Hasadı yapılan kiraz üreticiden ucuza alınırken marketlerde kilosu 150 ile 300 lira arasında satışa sunuluyor.

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