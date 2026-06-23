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Kırıkkale'de mühimmat deposunda patlama: 2 personel hayatını kaybetti

Kırıkkale’nin Bedesten bölgesindeki arazide yürütülen çalışmalarda patlama meydana geldi. Meydana gelen patlamada görev yapan bir fabrika müdürü ve bir emekli astsubayın hayatını kaybettiği belirtildi.

Haber Merkezi
DHA
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Kırıkkale'de mühimmat deposunda patlama: 2 personel hayatını kaybetti
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Kırıkkale’nin Bedesten bölgesindeki arazide yürütülen çalışmalarda patlama meydana geldi. Meydana gelen patlamada görev yapan bir fabrika müdürü ve bir emekli astsubayın hayatını kaybettiğini belirtildi.

Valilikten yapılan açıklamada "23 Haziran 2026 tarihinde saat 14.00 sıralarında Yahşihan ilçesi Bedesten mevkiindeki imha sahasında, gerçekleştirilen Ar-Ge faaliyetleri esnasında mühimmatın kazaen patlaması sonucu özel şirket çalışanı 2 personel vefat etmiştir" denildi.

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