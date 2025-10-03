Kırıkkale'de tutuklu belediye başkanının mal varlığına el kondu

Kırıkkale'nin Yahşihan Belediyesi'ne yönelik yürütülen "irtikap" soruşturmasında tutuklanan Belediye Başkanı Ahmet Sungur, Belediye Başkan Yardımcısı C.Y., eski dönem Belediye Başkan Yardımcısı O.U., imar müdürü S.A. ile iş insanı ve eski dönem imar müdürü U.B.'nin yanı sıra adli kontrol şartıyla serbest bırakılan eski belediye çalışanı Y.N.Y.'nin de tüm mal varlıklarına el konuldu. Ayrıca U.B.'nin sahibi olduğu Kuzey Geometik Proje Danışmanlık Ltd. Şti.'nin mal varlıkları da donduruldu.

Ne olmuştu?

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 19 Eylül'de Yahşihan Belediyesi'ne yönelik başlatılan soruşturmada, Belediye Başkanı Sungur ile Belediye Başkan Yardımcısı C.Y., eski dönem Belediye Başkan Yardımcısı O.U., imar müdürü S.A., belediye çalışanları Y.N.Y. ve M.S., eski imar müdürü ve iş insanı U.B. ile S.G.Ç. gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.S. ve S.G.Ç. savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

Belediye Başkanı Sungur, Belediye Başkan Yardımcısı C.Y., eski dönem Belediye Başkan Yardımcısı O.U., imar müdürü S.A. ve eski imar müdürü U.B. çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, Y.N.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu, Ahmet Sungur'un ihraç istemiyle Merkez Disiplin Kuruluna sevkine karar verdi.

Aynı soruşturma kapsamında 27 Mayıs ve 19 Ağustos'ta Yahşihan Belediyesi eski başkanı Osman Türkyılmaz ile bazı belediye çalışanları gözaltına alınmış, Türkyılmaz ile birlikte 4 kişi tutuklanmıştı.

Yahşihan Belediye Meclisi'nde, Belediye Başkanı Ahmet Sungur'un "irtikap" suçundan görevden uzaklaştırılması sebebiyle 30 Eylül günü yapılan oylamada, AK Partili Aydın Demirdirek, belediye başkan vekili seçildi.