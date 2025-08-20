Kırıkkale'de Yahşihan Belediyesi’ne rüşvet soruşturması: 2 kişi tahliye edildi
Kırıkkale'de Yahşihan Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturması kapsamında gözaltına alınan şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kırıkkale'de Yahşihan Belediyesi'nde rüşvet iddialarına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheliler, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla tahliye edildi.
Ne olmuştu?
Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Yahşihan Belediyesine yönelik irtikap soruşturması kapsamında, belediyenin önceki dönem görevlileri Ş.A. ve M.Ç. gözaltına alınmıştı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 2 tabanca, kurusıkı tabanca, 147 fişek ve 2 cep telefonu ele geçirilmişti.