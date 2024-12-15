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Kırıkkale'de yangın paniği! Vatandaşlar tahliye edildi

Kırıkkale'de bir apartmanda çıkan yangında 4 kişi ve bir papağan itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Yangının, banyodaki elektrikli şofbenden kaynaklandığı iddia edilirken evde büyük çapta maddi hasar oluştu.

Haber Merkezi
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Kırıkkale'de yangın paniği! Vatandaşlar tahliye edildi
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Kırıkkale'de gerçekleşen yangın, Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan Güneş Apartmanı'nın 2. katında meydana geldi.

Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi

Alınan bilgiye göre, banyoda bulunan elektrikli şofbenden kaynaklandığı iddia edilen yangın, kısa sürede büyüyerek evin diğer odalarına sıçradı. Apartmandan yükselen dumanları fark eden çevredeki vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın sırasında evde bulunan aynı aileden A.Ç., S.Ç., A.E. ve E.E., ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın merdiveniyle tahliye edilerek kurtarıldı. Dumandan etkilenen 4 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Evde bulunan bir papağana ise İtfaiye Amiri Arap Taplaktepe kalp masajı yaptı. Papağanın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Vatandaşlar tahliye edildi

Yangını haber alarak olay yerine gelen B.Ç., kardeşinin evinin yanması üzerine fenalık geçirirken, çevredeki vatandaşlar ve polis ekipleri kendisini sakinleştirdi. Apartmandaki diğer dairede kalan vatandaşlar da tahliye edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren müdahalesiyle kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının ardından yangının çıkış nedenine ilişkin detaylı inceleme başlatıldı. Yangında can kaybı yaşanmazken, evde büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

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