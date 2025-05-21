"Kırılmamış faylar var" deyip Okan Tüysüz uyardı: İstanbul'da bu şiddette deprem olabilir

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamaya göre, saat 23.36'da İstanbul Büyükçekmece'de 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

8,16 kilometre derinliğindeki deprem İstanbul ve çevre illerden de hissedildi.

"5.2’ye artçı olabilir"

Prof. Dr. Okan Tüysüz depreme ilişkin NTV yayınında yaptığı değerlendirmede, “6.2 büyüklüğünde depremin ardından çok sayıda artçı oldu. Bu artçı deprem olarak değerlendirilebilir. Sığ bir deprem olduğu için yakın yerlerde hissedilmesi normal. Endişe edecek bir durum olduğu kanaatinde değilim. Oldukça fazla artçı olduğu için daha yukarı çıkacağını zannetmiyorum ama 5.2’ye artçı olabilir. Bir kaç ay artçıların olması normaldir. Böyle bir depremin daha büyük bir depremi tetiklemesi olası değil. Marmara'da kırılmamış faylar vardır. dolayısıyla daha büyük bir depreme hazır olmak durumundayız.” dedi.