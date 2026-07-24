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Kırklareli Vize'de denize girmek 3 gün boyunca yasaklandı

Kırklareli'nin Vize ilçesinde olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle tüm plajlarda denize girmek 24-26 Temmuz tarihleri arasında yasaklandı.

Haber Merkezi
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Kırklareli Vize'de denize girmek 3 gün boyunca yasaklandı
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Kırklareli'nin Vize ilçesinde 3 gün denize girmek yasaklandı. Vize Kaymakamlığı, ilçe genelindeki plajlarda olumsuz hava koşulları nedeniyle 3 gün süreyle denize girmenin yasaklandığını duyurdu.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, "Olumsuz hava/deniz şartları sebebiyle 24-25-26 Temmuz 2026 tarihlerinde 3 gün süre ile Vize ilçemizde bulunan tüm plajlarda denize girmek yasaklanmıştır" denildi.

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