Kırklareli Vize'de denize girmek 3 gün boyunca yasaklandı
Kırklareli'nin Vize ilçesinde olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle tüm plajlarda denize girmek 24-26 Temmuz tarihleri arasında yasaklandı.
Kırklareli'nin Vize ilçesinde 3 gün denize girmek yasaklandı. Vize Kaymakamlığı, ilçe genelindeki plajlarda olumsuz hava koşulları nedeniyle 3 gün süreyle denize girmenin yasaklandığını duyurdu.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, "Olumsuz hava/deniz şartları sebebiyle 24-25-26 Temmuz 2026 tarihlerinde 3 gün süre ile Vize ilçemizde bulunan tüm plajlarda denize girmek yasaklanmıştır" denildi.