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Kırklareli'nde 15 Temmuz şehitleri anısına 253 gül fidanı dikildi

Kırklareli'nde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla İstasyon Caddesi'ndeki 15 Temmuz Anıtı'nda düzenlenen törende 15 Temmuz şehitleri anısına 253 gül fidanı dikildi.

Haber Merkezi
AA
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Kırklareli'nde 15 Temmuz şehitleri anısına 253 gül fidanı dikildi
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Kırklareli Valiliği'nce 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla İstasyon Caddesi'ndeki 15 Temmuz Anıtı'nda tören düzenlendi.Törende, Kırklareli Valisi Uğur Turan, 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Erdal Köse, Belediye Başkanı Derya Bulut, Başsavcı Özkan Levent Taşkoparan, Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rengin Ak, kurum müdürleri ile gaziler tarafından 253 gül fidanı dikildi.

Saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden törende İl Müftüsü Yusuf Eviş tarafından Kur'an-ı Kerim okundu.

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