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Kırklareli'nde denize girişler 3 gün boyunca yasaklandı

Kırklareli Kaymakamlığı'nın açıklamasına göre, Karadeniz'e kıyısı bulunan Vize ilçesinde olumsuz hava şartları nedeniyle 3 gün boyunca denize girmek yasaklandı. Vatandaşlardan yasağa uymaları istendi.

Haber Merkezi
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Kırklareli'nde denize girişler 3 gün boyunca yasaklandı
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Kırklareli Kaymakamlığı'nın açıklamasına göre, Karadeniz'e kıyısı bulunan Vize ilçesinde olumsuz hava şartları nedeniyle 3 gün boyunca denize girmek yasaklandı.

Vatandaşların yasağa uyması istendi

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, elverişsiz hava koşulları dolayısıyla 28-30 Haziran'da denize girilmesi yasaklandı. Vatandaşlardan, yasağa uymaları istendi.

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