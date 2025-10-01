Kırklareli'nde dördüncü kattaki balkonundan düşen muhtar hayatını kaybetti: Soruşturma başlatıldı
Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde dördüncü kattaki evinin balkonundan düşen Hayrabolu Büyükkarakarlı Mahallesi Muhtarı İrfan Yavuzer yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kırklareli'nde dördüncü kattaki evin balkonundan düşen mahalle muhtarı hayatını kaybetti.
Tekirdağ'a bağlı Hayrabolu ilçesinin Büyükkarakarlı Mahallesi Muhtarı 49 yaşındaki İrfan Yavuzer, Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde bir apartmanın dördüncü katındaki balkonundan düştü.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri Yavuzer'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Yavuzer'in cenazesi, Lüleburgaz Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.