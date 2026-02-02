  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Kırklareli'nde kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi
Takip Et

Kırklareli'nde kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi

Kırklareli’nde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Kırklareli'nde kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi
Takip Et

Valilikten yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları sebebiyle kent merkezinde tüm eğitim kurumlarında eğitime ara verildiği bildirildi.

İl genelinde taşımalı eğitime de bir gün süreyle ara verildiği belirtilen açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile ve engelli personel, gazi ve malul gaziler ile 8 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın personelin idari izinli sayılacağı ifade edildi.

Açıklamada, hava sıcaklığının sıfırın altında 1 derece ölçüldüğü kentin yüksek kesimlerindeki kar yağışının akşam saatlerinde etkisini yitirmesinin beklendiği kaydedildi.

Demirköy, Kofçaz ve Vize ilçelerinde de eğitime ara verilmişti.

Akaryakıt fiyatlarında son durum: İşte 2 Şubat 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıAkaryakıt fiyatlarında son durum: İşte 2 Şubat 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Meteoroloji'den 53 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı! İşte il il hava durumu tahminleri...Meteoroloji'den 53 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı! İşte il il hava durumu tahminleri...Gündem
Altında düşüş sürüyor: İşte 2 Şubat 2026 çeyrek, gram ve yarım altın satış fiyatlarıAltında düşüş sürüyor: İşte 2 Şubat 2026 çeyrek, gram ve yarım altın satış fiyatlarıFinans
İngiltere'nin eski Washington Büyükelçisi, Epstein bağlantıları nedeniyle partisinden istifa ettiİngiltere'nin eski Washington Büyükelçisi, Epstein bağlantıları nedeniyle partisinden istifa ettiDünya

 