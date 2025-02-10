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Kırklareli'nde ölü bulunan köpeklere ilişkin soruşturma başlatıldı

Kırklareli'nde iki farklı bölgede 11 köpek ile bir kuzunun ölü bulunmasına ilişkin soruşturma başlatıldı.

Haber Merkezi
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Kırklareli'nde ölü bulunan köpeklere ilişkin soruşturma başlatıldı
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Kent merkezinde Karahıdır Mahallesi'nde çöp konteynerinde bir kuzu ile 6 köpek, Vize ilçesinin Çakıllı beldesinde boş arazide 5 köpek ölü bulundu. Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığınca konuya ilişkin soruşturma başlatıldı.

3 yaralı köpek tedavi altına alındı

Köpekler, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi için İzmir Veteriner Kontrol Enstitüsüne gönderildi. Çakıllı beldesinde arazide bulunan 3 yaralı köpek ise Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince tedavi altına alındı.

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