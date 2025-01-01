Kırklareli'nde oyuncak fabrikasında yangın çıktı! Ekipler olay yerinde
Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Büyükkarıştıran beldesindeki bir oyuncak fabrikasında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Olayın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi. Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.
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Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesi Büyükkarıştıran beldesinde yer alan bir oyuncak fabrikasında yangın çıktı.
Dumanlar etrafı sardı
Henüz nedeni belirlenemeyen yangında, fabrikadan yükselen yoğun dumanlar metrelerce uzaktan fark edildi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları aralıksız devam ediyor.
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