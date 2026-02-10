Kırklareli'nde rüşvet operasyonu: Babaeski Tapu Müdürü dahil yedi gözaltı

Kırklareli'de düzenlenen rüşvet operasyonunda Babaeski Tapu Müdürü N.A.'nın da arasında bulunduğu 7 şüpheli, gözaltına alındı.

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı, MASAK raporu, kurum yazışmaları, etkin pişmanlık kapsamında verilen ifadeler üzerine Babaeski ilçesinde 'rüşvet', 'irtikap', 'Kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme veya yayma' suçlarına yönelik soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede düzenlediği operasyonda Babaeski Tapu Müdürü N.A., vergi dairesi vergi uzmanı M.N.K. ile emlak danışmanlığı yaptığı belirtilen N.A., G.D., E.K., M.G. ve O.K.'yi gözaltına aldı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; 9 cep telefonu, 2 bilgisayar, tabanca, tüfek, bir miktar döviz, evrak ve kişisel notlar ele geçirildi.

Gözaltındaki şüphelilerle ilgili soruşturma sürüyor.