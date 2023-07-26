Kırklareli'nde tarla yangını İstanbul yönlü trafiği olumsuz etkiledi

Karamesutlu köyü yakınlarında hasat edilmiş bir tarlada henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle büyüdü. Yangına AFAD, Kırklareli Orman İşletme Müdürlüğü ile il ve ilçe belediyelerine ait itfaiye ekipleri müdahale etti.

Vatandaşlar da traktörler ile tarlaları sürerek yangının büyümesini engellemeye çalıştı. Yangında, tarım arazileri çevresindeki bazı ağaçlar da zarar gördü.

Bölgede yoğun duman nedeniyle İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, Kırklareli'nden İstanbul'a ulaşımın sağlandığı kara yolunu araç trafiğine kapatarak farklı güzergahlara yönlendirdi.

Kırklareli Vali Yardımcısı Dr. Yusuf Güler, Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cemalettin Akyüz de bölgeye gelerek çalışmaları takip etti. Yaklaşık 3 saatte kontrol altına alınan yangın ekiplerin çalışmasıyla söndürüldü.