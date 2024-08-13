Kırklareli’nde termometreler 46 dereceyi gösterdi
Kırklareli’nde termometrelerin yaklaşık 46, 47 dereceyi göstermesiyle vatandaşlar gölgelik alanlarda zaman geçirirken sokaklarında boş kaldığı görüldü.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından sıcak hava etkili oldu. Kırklareli’nde sabah saatlerinde başlayan sıcak hava öğle saatlerinde termometreler 46, 47 dereceye kadar yükseldi. Kentte vatandaşlar gölgelik alanlarda vakit geçirirken, sıcaktan etkilenen hayvanlar süs havuzlarında serinliyor.
Kronik rahatsızlıkları olanlar uyarıldı
Bazı sokak ve caddelerin boş kaldığı kentte uzmanlar kronik rahatsızlığı olanların mümkün olmadıkça dışarı çıkmaması için uyardı.
Sıcak hava nedeniyle sürekli serinlemeye çalışan vatandaş Taner Çek, suyla sürekli elini yüzünü yıkadığını söyledi.
Havanın aşırı sıcak olduğu için kronik rahatsızlığı olanların dışarı çıkamaması konusunda uyardı.