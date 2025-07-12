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Kırklareli'ndeki orman yangını kontrol altına alındı

Kırklareli'nde anızlık alanda başlayan yangın ormana sıçradı. Hangınına hem havadan hem de karadan müdahale edilirken uzun uğraşlar sonunda yangın kontrol altına alındı. Yangında 250 dekarlık alan zarar gördü.

Haber Merkezi
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Kırklareli'ndeki orman yangını kontrol altına alındı
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Kırklareli'nin Kofçaz ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale edildi. 

Anız yangını ormanlık alana sıçradı

Kocatarla köyü yakınlarında anızlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın kısa sürede büyüyerek ormanlık alana sıçradı.

Bölgeye ekipler sevk edildi

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Bir otomobil alev aldı

Yangına, havadan helikopter ve 2 uçak, karadan ise 14 arazöz ve iş makineleriyle müdahale edildi. Yangının ilk çıktığı noktada bir otomobil de alev alarak yandı.

Köylüler yangın için seferber oldu

Köylüler traktörleri ile yangın söndürme çalışmalarına destek verdi. İl Jandarma Komutanlığı komando timi bölgede çalışma yaptı.

Yangına müdahalede bulunan bir personel elinden yaralandı. UMKE ekibi yaralı kişiye müdahale etti.

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Kofçaz Kaymakamı Seda Ünlü, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cemalettin Akyüz, Kofçaz Belediye Başkanı Levent Şenol, İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca, AFAD Müdürü Salih Erden de çalışmaları takip etti.

Yangın ekiplerin 8 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı. Yangında, 250 dekarlık alan zarar gördü.

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