  3. Kırklareli'nin bazı ilçelerinde eğitime ara verildi
Kırklareli'nin bazı ilçelerinde eğitime ara verildi

Kırklareli'nde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bazı ilçelerde eğitime bugün ara verildi.

Kırklareli'nin bazı ilçelerinde eğitime ara verildi
Kırklareli Valiliğinden yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları sebebiyle Demirköy ve Kofçaz ilçelerinde tüm eğitim kurumlarında, merkez ilçe ile Pehlivanköy, Babaeski ve Vize ilçelerinde ise taşımalı eğitime bir gün süreyle ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, kentin yüksek kesimlerinde kar yağışının zaman zaman etkisini sürdürdüğü, hissedilen hava sıcaklığının sıfırın altında 1 derece olarak ölçüldüğü kaydedildi.

