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Kırklareli'nin Vize ilçesinde bugün denize girilmesi yasaklandı

Kırklareli'nin Karadeniz'e kıyısı bulunan Vize ilçesindeki tüm plajlarda olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle bugün denize girişlere yasak getirildi.

Haber Merkezi
AA
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Kırklareli'nin Vize ilçesinde bugün denize girilmesi yasaklandı
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Vize Kaymakamlığından yapılan açıklamada, olumsuz hava ve deniz koşulları sebebiyle ilçedeki tüm plajlarda denize girilmesinin yasaklandığı belirtildi.

Vatandaşlardan yasağa uymaları istendi.

Açıklamada, jandarma ekiplerinin gün boyu plajlarda denetim yapacağı kaydedildi.

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