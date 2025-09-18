  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Kırklareli'nin Vize ilçesinde denize girişler 3 gün süreyle yasaklandı
Takip Et

Kırklareli'nin Vize ilçesinde denize girişler 3 gün süreyle yasaklandı

Kırklareli'nin Karadeniz kıyısındaki Vize ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle bugünden itibaren 3 gün boyunca denize girmek yasaklandı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Kırklareli'nin Vize ilçesinde denize girişler 3 gün süreyle yasaklandı
Takip Et

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, olumsuz hava ve deniz koşulları dolayısıyla ilçedeki tüm plajlarda 18-20 Eylül'de denize girilmesinin yasaklandığı duyuruldu.

Yasağa uyulması istenen açıklamada İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin bölgede denetimlerde bulunacağı belirtildi.

Bakanlık, 50 kuruşun basımının durdurulacağı iddialarını yalanladıBakanlık, 50 kuruşun basımının durdurulacağı iddialarını yalanladıEkonomi
Hükümet harekete geçti: Çalışan annelere destek geliyor! İşte aranan şartlar...Hükümet harekete geçti: Çalışan annelere destek geliyor! İşte aranan şartlar...Gündem
Benzin ve motorine indirim var mı? İşte 18 Eylül 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıBenzin ve motorine indirim var mı? İşte 18 Eylül 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Çiğ süt fiyatlarına zam geldiÇiğ süt fiyatlarına zam geldiEkonomi

 

Gündem
Serdar Kıyak'ın eşi ve oğlu nehirde can vermişti: Görgü tanığından dehşet verici ifadeler
Serdar Kıyak'ın eşi ve oğlu nehirde can vermişti: Görgü tanığından dehşet verici ifadeler
Son dakika... Kocaeli’de kargo gemisi karaya oturdu
Son dakika... Kocaeli’de kargo gemisi karaya oturdu
5 katlı apartmanda balkon çöktü, bina tahliye edildi
5 katlı apartmanda balkon çöktü, bina tahliye edildi
Hasan Mutlu'nun tutuklanma gerekçesi belli oldu: Kuvvetli suç ve kaçma şüphesi
Hasan Mutlu'nun tutuklanma gerekçesi belli oldu
Trabzon'da alışveriş merkezinde yangın: Alevler kısa sürede büyüdü
Trabzon'da alışveriş merkezinde yangın: Alevler kısa sürede büyüdü
Kreş havuzunda hayatını kaybeden dört yaşındaki Berra'nın ailesi adalet istiyor: Tutuklu yargılansınlar
Kreş havuzunda hayatını kaybeden dört yaşındaki Berra'nın ailesi adalet istiyor