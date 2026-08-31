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Kırklareli'nin Vize ilçesinde denize girmek yasaklandı

Kırklareli'nin Karadeniz'e kıyısı bulunan Vize ilçesindeki tüm plajlarda olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle bugün denize girişlere yasak getirildi.

Haber Merkezi
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Kırklareli'nin Vize ilçesinde denize girmek yasaklandı
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Vize Kaymakamlığından yapılan açıklamada, olumsuz hava ve deniz koşulları sebebiyle ilçedeki tüm plajlarda denize girilmesinin yasaklandığı belirtildi.

Vatandaşlardan yasağa uymaları istendi. Açıklamada, jandarma ekiplerinin gün boyu plajlarda denetim yapacağı kaydedildi.

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