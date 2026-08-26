Kırklareli'nin Vize ve Demirköy ilçelerinde denize girişler yasaklandı
Kırklareli’nin Karadeniz’e kıyısı bulunan Vize ve Demirköy ilçelerinde olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle denize girmek 1 gün süreyle yasaklandı. Kıyıköy ve İğneada’daki tüm plajları kapsayan yasak boyunca jandarma ekipleri denetim yapacak.
Kırklareli'nin Karadeniz'e kıyısı bulunan Vize ve Demirköy ilçelerinde bugün, olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girişlere yasak getirildi.
Demirköy ve Vize Kaymakamlıklarından yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava ve deniz koşulları sebebiyle Vize ilçesine bağlı Kıyıköy ile Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde tüm plajlarda denize girilmesi 1 gün süreyle yasaklandı. Halktan yasağa uymaları istendi.
Jandarma ekipleri de plajlarda denetimlerde bulunacak.