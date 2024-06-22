Kırkpınar'a ziyaretçi akını: Rezervasyonlar aylar öncesinden doldu, otellerde yer kalmadı

UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesi'nde yer alan dünyanın en eski organizasyonlarından biri olan Kırkpınar'ın 663. randevusu 5 Temmuz Cuma günü başlıyor.

Otel rezervasyonları aylar öncesinden yaptırıldı, oteller doldu

Güreşler, 7 Temmuz Pazar günü 663. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanının belirleneceği başpehlivanlık güreşleriyle sona erecek. Güreşleri takip etmek isteyen güreş severler, aylar öncesinden otel rezervasyonu yaptırdı. Yoğun talebin olmasıyla birlikte Edirne'deki oteller kısa sürede doluluk oranına yaklaştı.

Otelde doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı

Edirne'de bir otelin sahibi Selami Tunçel, otelde doluluk oranının yüzde 100'e ulaştığını belirterek, diğer otellerin de doluluk oranına yaklaştığını söyledi. Otel sorumlusu Murat Tunçel de yaklaşık 1 aydır yoğun rezervasyon talepleriyle karşılaştıklarını anlattı.