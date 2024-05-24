Kırmızı bülten çıkarılan Eylem Tok ve oğlu Türkiye'ye iade edilecek mi?

İstanbul Eyüpsultan'da trafik kazasında Oğuz Murat Aci'nin hayatını kaybetmesiyle ilgili

soruşturmada yurt dışına kaçan yazar Eylem Tok ile 17 yaşındaki oğlu Timur Cihantimur hakkında kırmızı bülten çıkarıldı. Anne-oğul artık Interpol düzeyinde arananlar listesinde yer alıyor. Peki kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürürerken şimdi hukuki süreç nasıl işleyecek?

"ABD makamının yetkisinde"

NTV'de yer alan habere göre avukat Hüseyin Ersöz, her iki ülke arasında yapılmış olan suçların iadesi anlaşması çerçevesinde bir durum değerlendirmesi yapılacağını ifade etti.

Kişilerin yerinin tespit edilmesinden sonra oradaki kolluk kuvvetlerinin ilgili kişileri ettiğini ifade eden Ersöz, "Geçici tutuklama tedbiri uygulayıp uygulamama tamamen ABD makamlarının yetkisinde olan bir şey" dedi.

Eylem Tok'un Türk vatandaşı, oğlunun ise Amerikan vatandaşı olmasının iade durumunu etkileyip etkilemeyeceğini ilişkin ise "Bugüne kadar Amerikan vatandaşlarının Türkiye'de işlemiş olduğu suçlarla ilgili olarak Türkiye tarafından talepte bulunulduğunda Amerikan vatandaşları hiçbir zaman Türkiye'ye iade edilmedi" diye konuşan Ersöz, şöyle devam etti:

"ABD'de de yargılanma ihtimalleri var. Eylem Tok ile ilgili olarak bir iade sürecinin tabii ki işletilmesi ve bunun neticesinde de hakkındaki deliller ABD makamlarına iletildikten sonra ABD tarafından bu kişinin iade edilmesi söz konusu olabilir."

Oğuz Murat Aci

Ne olmuştu?

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde 1 Mart'ta seyir halindeki 3 ATV aracından biri arızalanmış, yol kenarına çekilen arızalı araç tamir edilmeye çalışılırken aynı yönde ilerleyen iki araçtan birisi buradaki 3 ATV'ye çarpmıştı.

Kazada yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırılmış, yaralılardan Oğuz Murat Aci müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Yapılan incelemede, kazaya neden olan 17 yaşındaki sürücü Timur Cihantimur'un olay yerine gelen annesi Eylem Tok'un aracıyla buradan uzaklaşıp saat 02.00 sıralarında İstanbul Havalimanı'na gittiği, 04.30 sıralarında da annesiyle Mısır'a uçtuğu tespit edilmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Mısır'a kaçan Timur Cihantimur ve Eylem Tok hakkında yakalama kararı çıkarılmış, sonrasında da kırmızı bülten çıkarılması talebiyle Adalet Bakanlığı'na yazı yazılmıştı.