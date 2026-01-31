Ayhan Bora Kaplan'ın sağ kolu Serdar Sertçelik Türkiye’ye getirildi (Video)

Suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan’ın sağ kolu konumundaki Serdar Sertçelik, Macaristan'dan Türkiye'ye getirildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya konuya ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklama yayımladı.

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı ve İnterpol-Europol Daire Başkanlığı görevlileri ile Macar Polisi tarafından, A.B.K. Organize suç örgütü yöneticisi Serdar Sertçelik Macaristan'dan ülkemize getirildi. "Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma, Kasten Öldürme ve Bir Suçu Gizlemek, Başka Bir Suçun Delillerini Gizlemek ya da Yakalanmamak Amacıyla Öldürme" suçlarından hakkında Kırmızı Bülten çıkartılan Serdar Serçelik 25 Mayıs 2024 tarihinde Macaristan'da yakalanmış ve tutuklanmıştı" ifadesini kullandı.