Kırmızı bültenle aranan Avusturya vatandaşı Kırıkkale'de yakalandı
Interpol tarafından uyuşturucu madde ticareti suçundan kırmızı bültenle aranan Avusturya vatandaşı Kırıkkale'de yakalandı.
AA
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Kırıkkale Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.
Bu kapsamda Narkotik Suçlarla Mücadele, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları şubeleri ekipleri, Avusturya'da uyuşturucu madde ticareti suçundan Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan H.C'yi Kırıkkale'de yakaladı.
H.C, emniyetteki işlemlerinin ardından Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
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