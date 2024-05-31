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Kırmızı bültenle aranan bir kişi daha Türkiye'de yakalandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde, Interpol tarafından "sahtecilik" suçundan kırmızı bültenle aranan yabancı uyruklu bir kişi gözaltına alındı.

Haber Merkezi
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Kırmızı bültenle aranan bir kişi daha Türkiye'de yakalandı
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Antalya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Belçika adli makamlarınca "sahtecilik" suçundan uluslararası seviyede kırmızı bültenle aranan İran uyruklu B.A'nın Alanya ilçesinde olduğunu belirledi.

Gözaltına alındı

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda B.A. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından B.A, Antalya İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

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