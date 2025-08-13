  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Kırmızı bültenle aranan şahıs Mersin'de yakalandı
Takip Et

Kırmızı bültenle aranan şahıs Mersin'de yakalandı

Dolandırıcılık suçundan hakkında İnterpol tarafından kırmızı bültenle arama kararı bulunan 1 şahsı, Mersin'in Silifke ilçesinde yakalandı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Kırmızı bültenle aranan şahıs Mersin'de yakalandı
Takip Et

Mersin İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, kırmızı bültenle aranan şüphelinin Antalya’dan Mersin’e giriş yapacağı yönünde istihbarat elde etti. Harekete geçen ekipler, Silifke ilçesinde şüpheliye ait aracı durdurarak operasyon düzenledi.

Şüpheli Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'ne teslim edildi

Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından iade süreci kapsamında Göç İdaresi Genel Müdürlüğüne teslim edildi.

Norm Digital, ürün geliştirme süresini altı aya indiriyorNorm Digital, ürün geliştirme süresini altı aya indiriyorŞehirler

 

Meteoroloji uzmanından İstanbul için poyraz ve nem uyarısıMeteoroloji uzmanından İstanbul için poyraz ve nem uyarısıGündem

 

Gündem
CHP'den Özlem Çerçioğlu'nun AK Parti'ye geçeceği iddiasına ilişkin açıklama: Sıkıntılı bir durum var
CHP'den Özlem Çerçioğlu'nun AK Parti'ye geçeceği iddiasına ilişkin açıklama: Sıkıntılı bir durum var
Piyasadan toplatılıyor: Bakanlık, bir oda kokusunun satışını yasakladı
Piyasadan toplatılıyor: Bakanlık, bir oda kokusunun satışını yasakladı
Ekrem İmamoğlu'ndan "adaylık" açıklaması: Gerekirse başka bir isim öne çıkar
İmamoğlu'ndan "adaylık" açıklaması: Gerekirse başka bir isim öne çıkar
Türkiye’de yaşayan Rus sayısı 2023’ten 2025’e yarı yarıya azaldı
Türkiye’de yaşayan Rus sayısı 2023’ten 2025’e yarı yarıya azaldı
AFAD duyurdu: Balıkesir'deki depremin ardından bin 235 artçı sarsıntı yaşandı
AFAD duyurdu: Balıkesir'deki depremin ardından bin 235 artçı sarsıntı yaşandı
Meteoroloji uzmanından İstanbul için poyraz ve nem uyarısı
Meteoroloji uzmanından İstanbul için poyraz ve nem uyarısı