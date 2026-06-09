Kırmızı bültenle aranan suç örgütüne 7 ilde operasyon: 6'sı avukat 54 kişi gözaltında

Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sokak çeteleri ile organize suç örgütlerinin toplumun huzurunu, gençlerin geleceğini, kamu düzenini ve şehirlerin güvenliğini tehdit ettiğini vurguladı. Gürlek, bu yapılarla mücadelede İçişleri Bakanlığı ile yakın koordinasyon ve tam iş birliği içinde çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü belirtti.

7 ilde eş zamanlı operasyon

Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ile yürütülen çalışmalar kapsamında, lideri hakkında kırmızı bülten bulunan ve halen İtalya’da tutuklu bulunan organize silahlı suç örgütüne yönelik İstanbul merkezli Tekirdağ, İzmir, Siirt, Samsun, Tokat ve Şanlıurfa’da eş zamanlı operasyon düzenlendiğini bildirdi.

113 adrese eş zamanlı baskın

Soruşturma kapsamında nitelikli yağma ve tehdit suçlarına karıştığı, şüphelilerin ifade vermelerini engellemeye veya yönlendirmeye çalıştığı ve suç örgütü mensuplarına maddi destek sağladığı değerlendirilen, aralarında 6 avukatın da bulunduğu toplam 54 şüpheliye yönelik 7 ilde 113 adreste operasyon gerçekleştirildiği aktarıldı.

700 şüpheliye işlem yapıldı

Paylaşımında, söz konusu suç örgütüne yönelik bugüne kadar yürütülen soruşturmalar kapsamında 700 şüpheli hakkında işlem yapıldığını ve iddianameler düzenlenerek kamu davaları açıldığını belirten Gürlek, "Suç örgütleriyle mücadelemiz; yargı ve kolluk birimlerimizin kararlı, koordineli ve kesintisiz çalışmalarıyla hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde devam edecektir" ifadelerini kullandı.