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Kırmızı bültenle aranan uyuşturucu kaçakçısı Mersin'de yakalandı

Kırmızı bültenle aranan uluslararası uyuşturucu kaçakçısı Mersin'de yakalandı.

Haber Merkezi
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Kırmızı bültenle aranan uyuşturucu kaçakçısı Mersin'de yakalandı
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İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından yürütülen çalışma sonucunda yabancı uyruklu şüphelinin yeri tespit edildi.

Bu kapsamda, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Asayiş, Narkotik, İstihbarat, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları şubeleri ekiplerince belirlenen adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonda, kırmızı bültenle aranan yabancı uyruklu uluslararası uyuşturucu kaçakçısı D.M. Mezitli ilçesinde yakalandı.