Kırmızı bültenle aranan uyuşturucu şüphelisi İstanbul'da yakalandı
Moğolistan'ın "uyuşturucu madde ticareti" suçundan kırmızı bültenle aradığı şüpheli, İstanbul Kağıthane'de düzenlenen operasyonla yakalanarak işlemlerinin ardından Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Moğolistan tarafından "uyuşturucu madde ticareti" suçundan kırmızı bültenle aranan şüpheli İstanbul'da düzenlenen operasyonla yakalanıp Geri Gönderme Merkezine gönderildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonda Moğolistan adli makamlarınca ülkeye iadesi talebiyle kırmızı bültenle aranan D.T (58) Kağıthane’de tespit edildi.
16 Temmuz’da düzenlenen operasyonda yakalanan şüpheli D.T. gözaltına alındı.
Şüphelinin yapılan sorgulamalarında çeşitli kodlarla tahdit kayıtlarının bulunduğu belirlendi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, hakkında yürütülen adli ve idari süreç kapsamında Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.