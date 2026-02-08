Bakan Yerlikaya duyurdu: Kırmızı bültenle aranan 15 suçlu Türkiye’ye getirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, firari suçluların adalete teslim edilmesi noktasında yürütülen kararlı operasyonlara dair önemli detaylar paylaştı.

Konuşmasına "15 suçluyu daha ülkemize getirdik" sözleriyle başlayan Bakan Yerlikaya, Kırmızı Bülten ile aranan 9 şahsın yanı sıra ulusal seviyede aranan ve yurt dışında bulunan 6 suçlunun; Gürcistan, Almanya, Karadağ, Azerbaycan, Kuzey Makedonya ve Yunanistan’dan Türkiye'ye getirildiğini bildirdi.

Kırmızı bültenle arananlar Türkiye'de

Bakan Yerlikaya, Kırmızı Bülten ile uluslararası seviyede aranan şahısların iade süreçlerine ilişkin şu bilgileri verdi:

"Tasarlayarak Öldürme ve Kasten Öldürme" suçlarından aranan ve Bodrum’da eski eşi Rus I. D. (42) ile kızı D. D.'nin (15) öldürülüp sarp araziye atılması olayının şüphelisi olan Litvanya uyruklu A. K. Almanya’da yakalanarak Türkiye’ye iadesi sağlandı.

"Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçundan aranan İ.A. Almanya’da,

"Kasten Yaralama, Hırsızlık, Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme, Basit Yaralama, Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması, Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Satın Alma veya Taşıma veya Bulundurma, Yaralama, Mala Zarar Verme" suçlarından aranan M.D. Almanya’da,

"Kasten Öldürme" suçundan aranan S.G. Gürcistan’da,

"Hırsızlık, Silahla Tehdit, Basit Yaralama, Hakaret ve Mala Zarar Verme" suçundan aranan D.Y. Gürcistan’da,

"Kasten Öldürme, Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Satın Alma veya Taşıma veya Bulundurma" suçlarından aranan Ö.Y. Gürcistan’da,

"Uyuşturucu Madde İhraç Etme" suçundan aranan M.M. Karadağ’da,

"Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma, Yağma, Tehdit" suçlarından aranan G.A. Karadağ’da,

"Dolandırıcılık" suçundan aranan M.S.E. ise Kuzey Makedonya’da yakalanarak ülkeye getirildi.

Ulusal seviyede aranan 6 şahıs yakalandı

Ulusal seviyede aranan ve yurt dışında izi sürülen suçlulara yönelik operasyonlara da değinen Yerlikaya, şu isimlerin iadesinin tamamlandığını kaydetti:

“Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık" suçundan aranan B.G. Almanya’da,

“Kasten Öldürmeye Teşebbüs” suçundan aranan S.Ö. Yunanistan’da,

“Kasten Öldürme, Yaralama” suçlarından aranan N.U. Azerbaycan’da,

“Çocuğun Nitelikli Cinsel İstismarı” suçundan aranan A.S. Gürcistan’da,

“Hırsızlık” suçundan aranan S.G. Gürcistan’da,

“Dolandırıcılık” suçundan aranan bir diğer S.G. ise Gürcistan’da yakalanarak ülkemize teslim edildi.

"Kaçış yok, tek tek geri getireceğiz"

Operasyonlarda emeği geçen birimlere teşekkür eden İçişleri Bakanı Yerlikaya, "EGM Interpol-Europol Daire Başkanlığımızı, Adalet Bakanlığı görevlilerini, Dışişleri Bakanlığı görevlilerini, KOM, İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlıklarımızı, Siber ve Asayiş Daire Başkanlıklarımızı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Suçla mücadeledeki kararlılık mesajını yineleyen Yerlikaya, "Kırmızı Bültenle aradığımız, organize suç örgütü üyelerini, zehir tacirlerini yakalayıp ülkemize tek tek geri getireceğiz. Kaçış yok." dedi.