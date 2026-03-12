Kırmızı bültenle ve ulusal seviyede aranan 16 şahıs Gürcistan'da yakalandı
İçişleri Bakanlığı, 13'ü kırmızı bültenle, 3'ü ulusal seviyede aranan toplam 16 suçlunun Gürcistan polisiyle düzenlenen ortak operasyonlarda yakalanarak yurda iade işlemlerinin başlatıldığını açıkladı.
İçişleri Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; kırmızı bültenle aranan 13, ulusal seviyede aranan 3 suçlu, Gürcistan polisiyle düzenlenen ortak operasyonlarda Gürcistan'da yakalandı.
Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanlığı, İstihbarat ve KOM Başkanlıkları ile Gürcistan polis teşkilatının katılımıyla kırmızı bültenle aranan R.G., R.C., N.D., R.S., H.Ç., S.E., Y.S., M.A. D.C.B., O.K., O.M., T.F., S.A., ulusal seviyede aranan H.A., U.Ö. ve R.S. yakalandı.
Suçluların yurda iade işlemleri başlatıldı.
