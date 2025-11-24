Kırmızı bültenle ve ulusal seviyede aranan 9 suçlu Türkiye'ye getirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Almanya, ABD, Arjantin, BAE, Bosna Hersek, İran ve Yunanistan'dan kırmızı bültenle ve ulusal seviyede aranan dokuz suçlunun Türkiye'ye getirildiğini bildirdi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Kırmızı Bülten ile aradığımız suçluları kararlılıkla ülkemize geri getirmeye devam ediyoruz. Kaçış yok.

Kırmızı bültenle aradığımız 7, ulusal seviyede aradığımız 2 suçlu Almanya, ABD, Arjantin, Birleşik Arap Emirlikleri, Bosna Hersek, İran ve Yunanistan’dan ülkemize getirildi.

Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan M.Ç., S.G., V.Y., A.S.Ö., O.K., G.A., G.A. ile ulusal seviyede aranan E.A.Ü. ve K.A.’nın yakalanarak Türkiye’ye iadesi sağlandı.

EGM Interpol-Europol Daire Başkanlığı, Adalet Bakanlığı, İstihbarat, KOM, Narkotik Suçlarla Mücadele ve Asayiş birimlerinin koordinasyonuyla yurt dışına kaçan ve haklarında arama kararı bulunan kişiler titizlikle takip edildi.

İlgili ülkelerin kolluk birimleriyle yürütülen işbirliği sonucunda:

– "Çocuğu kasten öldürmeye azmettirmek, kasten öldürmeye teşebbüse azmettirme” suçlarından aranan M.Ç. Almanya’da,

– “Kasten öldürme” suçundan aranan S.G. Almanya’da,

– “Cinsel suçlar” nedeniyle aranan V.Y. Almanya’da,

– “Nitelikli cinsel saldırı” suçundan aranan A.S.Ö. ABD’de,

– “Çocuğun nitelikli cinsel istismarı, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçlarından aranan O.K. Arjantin’de,

– “Kasten öldürme, 5607 sayılı kanuna muhalefet” suçlarından aranan G.A. Bosna Hersek’te,

– “Suç örgütüne üye olma, nitelikli yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçlarından aranan G.A. İran’da,

– “Suç örgütüne üye olma, uyuşturucu veya uyarıcı madde ithal etme, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçlarından ulusal düzeyde aranan E.A.Ü. Birleşik Arap Emirlikleri’nde,

– “Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama” suçundan ulusal düzeyde aranan K.A. Yunanistan’da yakalandı.

Hangi bültenle aranırsa aransın, organize suç örgütü üyelerini ve zehir tacirlerini yakalayıp ülkemize geri getirmeyi sürdüreceğiz.

Emeği geçenlere teşekkür ediyorum."