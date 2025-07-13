Kırmızı listede 4 isim: Silah bırakan PKK'lıların başına 116 milyon TL ödül konmuş

Terör örgütü PKK’nın Kandil Dağı eteklerinde, Casene Mağarası’nda düzenlediği silah yakma etkinliğine katılan, 15’i kadın toplam 30 teröristin kimlikleri tespit edildi. Nefes'ten Murat Gürgen'in haberin egöre etkinliğin açılışında masada oturan isimler arasında, İçişleri Bakanlığı’nın kırmızı kategoride 20 milyon TL ödülle aradığı KCK Eş Başkanı Hülya Oran (Bese Hozat), PKK Yürütme Komitesi üyesi Nedim Seven (Behzat Çarçel) ve Esmen Ayaz (Tekoşin Ozan) da yer alıyor.

6’sı turuncu, sarı ve gri listeden çıktı

Kırmızı listedeki 4’üncü isim olan Hakan Aydın (Bawer Ronahi) da 30 kişi arasında yer aldı. Ergin Tan (Hamza Botan) isimli terörist 8 milyon TL ödüllü turuncu kategoride aranıyor.

4 milyon TL ödüllü sarı kategoride arananlardan Mehmet Demirer (Tekin Muş), Hüseyin Nas (Xebat Penaber) ve Fırat İşleyen (Diyarbakır Sipan) ile 2 milyon TL ödüllü gri kategoride yer alan Besime Gürarslan (Irmak Ladin Diren) ve Mustafa Çakır (Faik Baran) da Casene Mağarası’nda silahlarını ateşe attı.

Masadaki dördüncü terörist PKK Yürütme Komitesi Üyesi 60 yaşındaki Mehmet Demirer (Tekin Muş) ise 4 milyon TL ödüllü sarı listede aranıyordu. 1989’dan bu yana, yani 36 yıldır örgütte yer alan Demirer, etkinliğe katılanlar arasında PKK’ya katılımı en eski ve en yaşlı isimdi.

Cemil Bayık ile birlikte KCK’nın eş başkanı olan 1978 doğumlu Hülya Oran 31 yıldır örgüt üyesi. Sözde yöneticilerden 1968 doğumlu Nedim Seven 35 yıldır, KCK Yürütme Konseyi Üyesi Esmen Ayaz 33 yıldır, kırmızı listedeki Hakan Aydın 13 yıldır PKK’da faaliyet gösteriyor.

Silah yakan teröristlerin en genci 21 yaşındaki Şinda Oyunlu oldu. Bir yıldır PKK’da faaliyet gösteren “Bengin Rohani” kod adlı 25 yaşındaki Emine Ekin’in ise örgüte en son katılan terörist olduğu belirtildi.