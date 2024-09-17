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Kırmızı ve gri kategoride aranan 2 terörist etkisiz hale getirildi

Kırmızı kategoride aranan Sözde Amed Eyalet Sorumlusu Hebun Piro Amed adlı Zırav Taş ve gri kategoride aranan Botan adlı Fehmi Başkurt etkisiz hale getirildi.

Haber Merkezi
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Kırmızı ve gri kategoride aranan 2 terörist etkisiz hale getirildi
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı ile TEM Daire Başkanlığı koordinesinde; Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar sonucu Lice ilçesi kırsalında “Gürz-14” operasyonunun gerçekleştirildiğini duyurdu.

Jandarma ATAK taarruz helikopterleri ile J-SİHA desteğinde Jandarma Özel Harekat (JÖH), jandarma komando timleri ve güvenlik korucularının katılımıyla 1'i kırmızı, 1'i gri kategoride olan 2 terörist silahlarıyla beraber etkisiz hale getirildi.

"Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı"

Teröristlerin 3 güvenlik görevlisi ile 5 sivil vatandaşın şehit edildiği, 4 güvenlik görevlisinin yaralandığı toplam 6 eyleme katıldıkları belirlendi.

Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; kutsal vatan toprağımızdan bu hainleri bir bir kazıyıp atacağız. Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı asla kalmayacak. Milletimize sözümüz olsun. Operasyonu gerçekleştiren kahraman jandarmamızı ve güvenlik korucularımızı tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar durmayacağız, duraksamayacağız."

Bakan Yerlikaya operasyona ilişkin görüntüleri de paylaştı.

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