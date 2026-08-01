Kırşehir'de 3.4 büyüklüğünde deprem

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, merkez üssü Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesi olan deprem 3.4 büyüklüğünde kaydedildi. Depremin ardından mal ve can kaybı kaybına ilişkin herhangi bir olumsuz ihbarın bulunmadığı öğrenildi.