Kış lastiği uygulaması başlıyor: Araç sahipleri uyarıldı

Muğla Valiliği, “Kış Mevsiminde Alınacak Trafik Tedbirleri” toplantısında, kış koşullarının trafik kazalarına neden olabileceği ve güvenliği tehdit edebileceği uyarısında bulundu.

1 Aralık'ta uygulamaya geçilecek

Bu bağlamda, Muğla-Denizli Devlet Karayolu, Muğla (Seydikemer) Antalya (Korkuteli) Devlet Karayolu, Kavaklıdere ilçesindeki kar yağışı etkisi altındaki yollar ve Menteşe İlçesi Yılanlı Mevkii'nden Denizli il sınırlarına kadar olan güzergâhlarda, kar yağışı ve buzlanma olasılıkları nedeniyle 1 Aralık ile 1 Nisan tarihleri arasında kış lastiği uygulamasına geçileceği duyuruldu. Muğla’nın diğer karayollarında ise bu dönemde kış lastiği takılmasına gerek duyulmadığı bildirildi.