  3. Kış lastiği uygulamasında tarih değişikliği Resmi Gazete'de
Kış lastiği uygulamasında tarih değişikliği Resmi Gazete'de

Zorunlu kış lastiği uygulamasında tarihler değişti. Buna göre 1 Aralık-1 Nisan olan tarihlerine 1 ay daha ilave edildi.

Kış lastiği uygulamasında tarih değişikliği Resmi Gazete'de
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından hazırlanan tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlandı. Yeni düzenleme ile kış lastiği kullanma zorunluluğunda tarihler değişti.

Buna göre, 1 Aralık-1 Nisan arasında zorunlu olan kış lastiği için yeni tarihler 15 Kasım-15 Nisan olarak belirlendi.

Böylece 4 ay olan kış lastiği zorunluluğu 5 aya çıkmış oldu.
Değişikliğe göre, Türkiye'de tescil edilmiş olsun veya olmasın, şehirlerarası karayollarında yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan tüm araçların belirtilen tarihler arasında kış lastiği kullanması zorunlu olacak.
Yeni karar, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

