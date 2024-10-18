Kişisel verileri çalanlara MİT'ten operasyon! Çok sayıda kişi tutuklandı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), dünya genelinde binlerce insanın kişisel verilerini ele geçiren siber casusluk şebekesine yönelik operasyonlarını sürdürüyor.

9 kişi daha tutuklandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve MİT koordinesinde, Jandarma Genel Komutanlığı (JGK) ve Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) işbirliği ile gerçekleştirilen son operasyonla 9 şüpheli daha tutuklandı. Böylece soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 20'ye ulaştı.

Gençler ve çocuklar hedefte

MİT'in yürüttüğü çalışmalar sonucunda şebekenin ele geçirdiği kişisel bilgileri, aralarında terör örgütlerinin de bulunduğu çeşitli gruplara sattığı tespit edildi. Operasyon sırasında 18 internet sitesi kapatılırken, bu siteler üzerinden satılan verilerin, özellikle gençler ve çocuklar üzerinde şantaj amacıyla kullanıldığı belirlendi.