Kişisel verilerin hukuka aykırı kullanımına operasyon: 825 kişi hakkında soruşturma

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Adalet Bakanı Akın Gürlek, trafik kazası geçiren kişilere ait kişisel verilerin hukuka aykırı şekilde ele geçirilerek bazı hukuk büroları ve hasar danışmanlık şirketlerine aktarıldığının tespit edildiğini bildirdi. Soruşturmada, 253 bin kişiden ısrarlı aramalar ve yanıltıcı beyanlarla vekâletname temin edildiği ve bu işlemler üzerinden 15,6 milyar lira haksız kazanç elde edildiği belirlendi. Olayla bağlantılı olarak 825 kişi hakkında soruşturma başlatıldı.

Bakan Gürlek'in operasyona ilişkin açıklaması şu şekildi:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde; vatandaşlarımızın kişisel verilerini hukuka aykırı yöntemlerle ele geçiren, mağduriyetlerini kazanç kapısına dönüştüren ve hukuk sistemini haksız menfaat elde etmek amacıyla istismar eden yapılara karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz.

Bu kapsamda İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Büromuzun koordinesinde, İstanbul İl Jandarma Komutanlığımızla yürütülen soruşturmada; trafik kazası geçiren vatandaşlarımızın kişisel verilerinin hukuka aykırı yollarla temin edildiği ve bu bilgilerin belirli hukuk büroları ile hasar danışmanlık şirketlerine aktarıldığı tespit edilmiştir.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ile Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (SEDDK) incelemeleri sonucunda; bazı kolluk görevlileri, tahkim hakemleri, sigorta şirketi çalışanları, sigorta acenteleri, eksperler, kaporta ve boya ustaları ile servis çalışanlarına olağandışı nitelikte para transferleri gerçekleştirildiği belirlenmiştir.

Soruşturma kapsamında, ısrarlı aramalar ve yanıltıcı beyanlarla 253 bin kişiden vekâletname alındığı ve bu yöntemle 15,6 milyar lira haksız kazanç elde edildiği yönünde tespitlere ulaşılmış; olayla bağlantılı 825 kişi hakkında soruşturma başlatılmış; bu sabah İstanbul, Ankara, Sakarya ve Gaziantep’te 6 avukatlık ofisi ile 20 şirkette eş zamanlı arama ve gözaltı işlemleri başlatılmıştır.

Bu önemli soruşturmayı titizlikle yürüten İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığımızı, operasyonu sahada başarıyla icra eden İstanbul İl Jandarma Komutanlığımızı, SEDDK ve MASAK başta olmak üzere sürece katkı sunan tüm kurumlarımızı ve kamu görevlilerimizi tebrik ediyorum.

Vatandaşlarımızın yaşadığı trafik kazalarını fırsata çevirerek kişisel verileri üzerinden haksız kazanç sağlamaya çalışan, mesleki veya kamusal yetkisini bu amaçla kullanan ve hukuk hizmetlerini çıkar ilişkilerinin aracı hâline getirenler yargı önünde hesap verecektir.

Vatandaşlarımızın kişisel verilerinin, haklarının ve adalete duydukları güvenin korunması için hukukun bütün imkânlarını kararlılıkla kullanmaya devam edeceğiz."