Kıyı ve sahil şeritlerinde yeni dönem başlıyor

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

Milli Emlak Genel Müdürlüğü, kıyı alanlarının kullanımına ilişkin düzenlemeye gitti. “Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”te yapılan değişiklik, 33335 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Düzenleme, Kıyı Kanunu ve Kıyı Kanunu'nun Uygulanmasına Dair Yönetmelik ile onaylı imar planı hükümlerine uygun olan kıyı alanlarını kapsıyor.

Kıyıların bakım ve güvenliğinde Bakanlık da devrede

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca uygun görülecek kıyı ve sahil şeritlerinin bakım, onarım, güvenlik ve temizlik gibi işletme uygulamalarına ilişkin işlemlerin belediyeler ve mahalli idare birliklerinin yanı sıra Bakanlığın ilgili birimleri tarafından da yapılabilmesinin önü açıldı.

Bakanlığın merkez teşkilatına, Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne bağlı ilgili ve ilişkili kurum, kuruluş ve bunların iştiraklerine de söz konusu alanların düzenlenecek protokol kapsamında kiraya verilebilmesine imkan tanındı.

Kıyılarda işgallere karşı yeni düzenleme

Yapılan değişiklikle kıyıların Anayasa'da öngörüldüğü şekilde halkın ortak kullanımına açık ve kamu yararına kullanılmasının sağlanması hedefleniyor.

Düzenlemeyle ayrıca daha planlı bir kıyı kullanımı oluşturulması, belediyelerle protokol düzenlenemeyen alanlarda meydana gelebilecek işgallerin ve bu işgallerin yol açabileceği tahribatın önlenmesi amaçlanıyor.

Plajlarda amaç dışı kullanımın önüne geçilecek

Bakanlık gözetiminde yürütülecek işlemlerle plajların amaç dışı kullanımının azaltılması hedeflenirken, bu alanlarda bulunması zorunlu ticari ünitelerin yanı sıra duş, gölgelik, soyunma kabini ve seyyar tuvalet gibi vatandaşların ihtiyaç duyduğu alanların oluşturulması sağlanacak.

Düzenleme kapsamında kıyıların doğal yapısının tahrip edilmeden korunması ve koruma-kullanma dengesinin gözetilmesi amaçlanıyor. Böylece vatandaşların plajlardan daha düzenli ve ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde yararlanmasının önü açılacak.