Kız kardeşini dövüp üzerine kaynar su dökmüştü! Abi ve baba tutuklandı

Manisa'da M.A.İ.A. (19), 16 yaşındaki kız kardeşi S.A.'ya "Ayaklarıma kapan, özür dile" dedikten sonra elindeki kaynar suyu kızın üzerine döktü.

Görüntüler sosyal medyada tepki topladı

Dehşet verici görüntüler kısa sürede binlerce kullanıcıya ulaşırken sosyal medyada büyük tepki topladı. Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanan M.A.İ.A. (19) isimli şahsın, gözaltı sırasında kendisine bıçakla zarar verdiği öğrenildi. Şüpheli, Manisa Şehir Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifadesi alınmak üzere emniyete sevk edildi.

Abi ve baba cezaevine gönderildi

Sabah saatlerinde mahkemeye çıkarılan ve 18 suç kaydı olduğu öğrenilen ağabey M.A.İ.A. ve 26 adet suç kaydı olduğu öğrenilen babası G.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şiddet mağduru S.A.'nın devlet korumasına alınması için işlem başlatıldı

Öte yandan, şiddet mağduru S.A.'nın ise devlet korumasına alınması için başlatılan işlemler devam ediyor.

Manisa Valiliğinden yapılan açıklamada, "3 Ekim 2025 günü bazı sosyal medya platformlarında Manisa'da 19 yaşındaki bir şahsın, 16 yaşındaki kız kardeşine şiddet uygulayıp üzerine kaynar su döktüğü görüntülerle ilgili yapılan araştırmada; olayı gerçekleştiren şüpheli şahsın M.A.İ.A (19) olduğu tespit edilerek yakalanmış ve adli tahkikat başlatılmıştır. Aile ve Sosyal Hizmetler birimimizce de şiddete maruz kalan çocuk için gerekli tedbir işlemleri başlatılmıştır" denilmişti.