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Kız öğrenci yurdunda korku dolu anlar! Asansör düştü: Bir kız öğrenci yaralı

Bartın'da kız öğrenci yurdunda bulunan asansör düştü. Asansörde bulunan bir kız öğrenci yaralandı.

Haber Merkezi
İHA
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Kız öğrenci yurdunda korku dolu anlar! Asansör düştü: Bir kız öğrenci yaralı
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Edinilen bilgiye göre, Bartın'ın Ağdacı Köyü'nde bulunan Kredi Yurtlar Kurumu'na (KYK) bağlı kız öğrenci yurdunda hareket halindeki asansör, zemin kata çakıldı.

İkinci kattan düşen asansörde bulunan bir kız öğrenci ise yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesinin ardından yaralı öğrenci, Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğunu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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