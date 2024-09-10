Kızı okuma yazma öğrenemedi, anne şüphelendi: Özel okulda sahte öğretmen iddiası

NTV'de yer alan habere göre anne, kızında psikolojik sorunlar başladığını fark etti, defterlerini incelediğinde ise müfredata ilişkin bir ders işlendiğini göremedi. Anne, çocuğuna kendisi okuma-yazma öğretmek durumunda kaldı.

Anne Elçin Ünlü, kızına ilkokul birinci sınıfta sahte bir öğretmen tarafından eğitim verildiğini iddia etti. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne gittiğini söyleyen Ünlü, "Kendisinin uzman öğretici olduğu, öğretmenlik yapamayacağı bilgisi aktarıldı sonra ben karneyi gösterdim. Bu kişi karne düzenledi. Bir hafta 10 gün sonrasında bir başka öğretmen getirildi ama aynı öğretmen ile birlikte kişi sınıfa girmeye devam etti" dedi.

Bugün 7 yaşında olan kız, geçen sene İstanbul Sancaktepe'de özel bir ilkokula başlamıştı. İddiaya göre öğretmeni çocuk gelişim uzmanlığı okumuş ve formasyon almamıştı. Ancak anaokullarında yardımcı eğitimci olarak görev yapabilecek bir belgeye sahipti.

Okul dava açılmasın diye burs teklif etti iddiası

Elçin Ünlü, aynı özel okulda okuyan iki kızını başka bir devlet okuluna aldı. Ünlü, özel okulun dava açmamaları için çocuklara burs vermeyi teklif ettiğini ileri sürdü.

3 aile suç duyurusunda bulundu

Toplamda 3 aile, okul ve eğitimci hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Suçlamaların hedefindeki eğitimcinin ilkokuldan ayrıldığı ve bir anaokulunda işe başladığı öğrenildi. NTV'nin aradığı okul yetkilileri açıklama yapmadı.