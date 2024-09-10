  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Kızı okuma yazma öğrenemedi, anne şüphelendi: Özel okulda sahte öğretmen iddiası
Takip Et

Kızı okuma yazma öğrenemedi, anne şüphelendi: Özel okulda sahte öğretmen iddiası

İstanbul'da ilkokul birinci sınıftaki kızının okuma-yazma öğrenememesinden şüphelenen anne, sınıf öğretmenini araştırmaya başladı. Anne, öğretmenin çocuk gelişimi bölümü mezunu olduğunu ve sadece anaokullarında yardımcı eğitmen olarak görev yapabileceğini öğrendi. Aile, çocuğu okuldan aldı, öğretmen ve özel okul hakkında suç duyurusunda bulundu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Kızı okuma yazma öğrenemedi, anne şüphelendi: Özel okulda sahte öğretmen iddiası
Takip Et

NTV'de yer alan habere göre anne, kızında psikolojik sorunlar başladığını fark etti, defterlerini incelediğinde ise müfredata ilişkin bir ders işlendiğini göremedi. Anne, çocuğuna kendisi okuma-yazma öğretmek durumunda kaldı.

Anne Elçin Ünlü, kızına ilkokul birinci sınıfta sahte bir öğretmen tarafından eğitim verildiğini iddia etti. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne gittiğini söyleyen Ünlü, "Kendisinin uzman öğretici olduğu, öğretmenlik yapamayacağı bilgisi aktarıldı sonra ben karneyi gösterdim. Bu kişi karne düzenledi. Bir hafta 10 gün sonrasında bir başka öğretmen getirildi ama aynı öğretmen ile birlikte kişi sınıfa girmeye devam etti" dedi.

Bugün 7 yaşında olan kız, geçen sene İstanbul Sancaktepe'de özel bir ilkokula başlamıştı. İddiaya göre öğretmeni çocuk gelişim uzmanlığı okumuş ve formasyon almamıştı. Ancak anaokullarında yardımcı eğitimci olarak görev yapabilecek bir belgeye sahipti.

Okul dava açılmasın diye burs teklif etti iddiası

Elçin Ünlü, aynı özel okulda okuyan iki kızını başka bir devlet okuluna aldı. Ünlü, özel okulun dava açmamaları için çocuklara burs vermeyi teklif ettiğini ileri sürdü.

3 aile suç duyurusunda bulundu

Toplamda 3 aile, okul ve eğitimci hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Suçlamaların hedefindeki eğitimcinin ilkokuldan ayrıldığı ve bir anaokulunda işe başladığı öğrenildi. NTV'nin aradığı okul yetkilileri açıklama yapmadı.

Gündem
Narin Güran'ın ölümünde yeni detay: Kırmızı otomobil itirafçıyı yakalattı
Narin Güran'ın ölümünde yeni detay: Kırmızı otomobil itirafçıyı yakalattı
Bolu'da ilanı gördü, ev sahibini aradı, kirayı duyunca şaştı kaldı: 50 bin TL istedi
Bolu'da ilanı gördü, ev sahibini aradı, kirayı duyunca şaştı kaldı: 50 bin TL istedi
Narin Güran’ın DNA sonuçları çıktı! Gerçek babasının kim olduğu belli oldu
Narin'in DNA sonuçları çıktı! Gerçek babasının kim olduğu belli oldu
Erzurum'da ilginç görüntüler! Vatandaşlar cep telefonuyla kaydetti
Erzurum'da ilginç görüntüler! Vatandaşlar cep telefonuyla kaydetti
Bekir Başevirgen: 784 bin 374 kişi kredi kartı borcunu ödeyemediği için icra takibine alındı
'784 bin 374 kişi kredi kartı borcunu ödeyemediği için icra takibine alındı'
Türkiye'nin BRICS başvurusu ne anlama geliyor?
Türkiye'nin BRICS başvurusu ne anlama geliyor?