Kızıl Goncalar dizisinin sezon finali tarihi belli oldu! Kızıl Goncalar'ın sezon finali ne zaman?

Kızıl Goncalar dizisi ne zaman sezon finali oluyor?

Özgü Namal, Özcan Deniz, Mert Yazıcıoğlu ve Erkan Avcı gibi güçlü oyuncuları buluşturan Kızıl Goncalar dizisinin sezon finali tarihi belli oldu.



Eğer yeni bir değişiklik olmazsa ilk bölümünden itibaren ilgiyle izlenen dizi 19. bölümünde sezon arası verecek.

Kızıl Goncalar dizisinin konusu

Kızıl Goncalar, seküler bir Atatürkçü olan Levent (Özcan Deniz) ve mutaassıp bir tarikatın içinde yaşayan Meryem'in (Özgü Namal) kaderlerinin kesişmesini konu alırken, inanç ve fikir ayrılıklarına rağmen "evlat" söz konusu olduğunda anneliğin/babalığın birleştirici gücüne dikkat çekiyor.

Kızıl Goncalar oyuncu kadrosu