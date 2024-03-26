Kızıl Goncalar dizisinin sezon finali tarihi belli oldu! Kızıl Goncalar'ın sezon finali ne zaman?
Kızıl Goncalar dizisi her hafta pazartesi günleri ekranlara geliyor. Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Kızıl Goncalar dizisinin sezon finali tarihi belli oldu. Peki, Kızıl Goncalar dizisi zaman sezon finali oluyor? Kızıl Goncalar dizisinin konusu nedir? Kızıl Goncalar dizisinin oyuncu kadrosunda kimler var? İşte detaylar…
Kızıl Goncalar dizisi ne zaman sezon finali oluyor?
Özgü Namal, Özcan Deniz, Mert Yazıcıoğlu ve Erkan Avcı gibi güçlü oyuncuları buluşturan Kızıl Goncalar dizisinin sezon finali tarihi belli oldu.
Eğer yeni bir değişiklik olmazsa ilk bölümünden itibaren ilgiyle izlenen dizi 19. bölümünde sezon arası verecek.
Kızıl Goncalar dizisinin konusu
Kızıl Goncalar, seküler bir Atatürkçü olan Levent (Özcan Deniz) ve mutaassıp bir tarikatın içinde yaşayan Meryem'in (Özgü Namal) kaderlerinin kesişmesini konu alırken, inanç ve fikir ayrılıklarına rağmen "evlat" söz konusu olduğunda anneliğin/babalığın birleştirici gücüne dikkat çekiyor.
Kızıl Goncalar oyuncu kadrosu
- Özcan Deniz
- Özgü Namal
- Mert Yazıcıoğlu
- Erkan Avcı
- Hazal Türesan
- Mert Turak
- Selen Öztürk
- Şerif Erol
- Duygu Sarışın
- Tuğrul Tülek
- Makbule Sitare Akbaş
- Mina Demirtaş
- Nefise Esma Yılmaz