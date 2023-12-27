Kızıl Goncalar'ın yapım şirketi Gold Film'den yeni açıklama: RTÜK'ün vereceği her karara saygılıyız

FOX TV’de yayımlanan Kızıl Goncalar dizisi kamuoyunda tartışma yarattı. Dizide yer alan, özellikle muhafazakâr toplum kesimlerinin ve İslami tarikat-cemaatlerin temsiliyle ilgili sahneler, hem olumlu hem de olumsuz tepkilere neden oldu. Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), diziyle ilgili şikayetleri incelediğini açıkladı.

Gold Film tarafından yapılan ve yönetmen koltuğunda Ömür Atay’ın oturduğu; başrollerinde Özgü Namal ve Özcan Deniz yer aldığı dizinin ikinci bölümü de reytinglere damga vurmuştu. Son olarak Gold Film'den yeni bir açıklama geldi.

Yapılan yeni açıklamada 'diziye verilen cezadan memnun olacakları' yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Ayrıca 'RTÜK'ün vereceği her karara saygılıyız' denilen açıklamada "RTÜK Başkanımız Ebubekir Şahin Bey ve sayın üyelerimizin Türk Milleti adına doğru kararı vereceklerine inancımız tamdır" ifadelerine yer verildi.