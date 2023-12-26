Kızıl Goncalar'ın yönetmeni konuştu: Bize savaş açtılar, mücadele edeceğiz

Başrollerinde Özgü Namal ve Özcan Deniz’in yer aldığı FOX’un Gold Film imzalı dizisi Kızıl Goncalar’ın yayınlanmasının önündeki engeller sürüyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı milyonlarca lira harcanarak yeniden dekore edilen iki mekanındaki çekim izinleri bütün ödemeleri yapıldığı halde iptal edildi. Ardından bir engel de 25 Aralık 2023 tarihinde geldi.

Dizide doktor Levent'i canlandıran Özcan Deniz’in hastane sahnelerinin çekildiği Okmeydanı Darülaceze’deki çekim izinleri, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan gelen talimatla iptal edildi. İkinci kez duran setin çekimleri için yeni mekan arayışı başladı.

10 milyon TL zarara uğratacak

Seküler-muhafazakâr hayatların anlatıldığı Kızıl Goncalar'ın yapımcısı Faruk Turgut, kamuoyunda tartışılan dizi hakkında 12Punto'ya konuştu.

Turgut, "Bu mekanların ücretlerini ödedik, kontratlar yaptık ama sorunlar yaşıyoruz. Aslına bakarsanız bu bana ders oldu. Bir daha devletle bağlantılı hiçbir yere girmeyeceğim. Bize savaş açtılar ama sonuna kadar mücadele edeceğiz. Bu engellemeler beri 10 milyon TL'lik zarara uğratacak ama sağlık olsun. Aslanlar gibi yeni mekanlar bulacağız" açıklamasında bulundu.

Diziye yönelik engellemelerin kendisini olumsuz etkilemediğini söyleyen Turgut, "Bu durum beni motive ediyor. Olacakları hesaplayarak yola çıktım. Yılmayacağız ve mücadeleye devam edeceğiz. Zaten korkuyla veya tehditle yılacak bir adam değilim. Eğer korkak olsaydım bu işleri yapmazdım. İnsanları uyutan diziler çeker, suya sabuna dokunmadan bu mesleği yapabilirdim. Ama karakterime yakışmazdı" dedi.

RTÜK ceza verirse dizinin ismi daha çok duyulur

Seküler bir Atatürkçü olan Levent (Özcan Deniz) ve mutaassıp bir tarikatın içinde yaşayan Meryem'in (Özgü Namal) kaderlerinin kesişmesinin ele alındığını ifade eden ünlü yapımcı, "Türkiye sosyolojisine objektif bir şekilde ayna tutmaya çalışıyorum. Gerçekler konuşulmalı, bunları yok sayarak bir yere varamayız. Ama biz de maalesef gerçekler halının altına süpürülüyor. Böyle bir sorunumuz var. Ben bu ülkenin birliğine, beraberliğine ve düzenine olumsuz bir şey gelsin diye iş yapmıyorum" deyip ekledi:

"Diziyi 2 bölüm izleyip ahkam kesmek nasıl bir mantıktır? Geçtiğimiz yıl Kızılcık Şerbeti'ne de ceza verdiler diziyi duymayan kalmadı. İnşallah RTÜK bize de ceza verir. Benim ekmeğime yağ sürdürler, umarım biraz daha köpürtürler"

Bu kutuplaşma bitsin istiyorum

40 yıldır yapımcılık yaptığının altını çizen Turgut, "Yanımda 600 kişi çalışıyor. Ben enayi miyim başımı belaya sokacak bir iş yapayım? Toplumdaki abuk subuk kutuplaşmanın ve birbirini yok saymanın bitmesini istiyorum. İnsanlar birbirinin kılığına kıyafetine değil vicdanına ve aklına baksın istiyorum" şeklinde konuştu.

Kızıl Goncalar'ın konusu nedir?

Kızıl Goncalar, seküler bir Atatürkçü olan Levent (Özcan Deniz) ve mutaassıp bir tarikatın içinde yaşayan Meryem’in (Özgü Namal) kaderlerinin kesişmesini konu alırken, inanç ve fikir ayrılıklarına rağmen "evlat" söz konusu olduğunda anneliğin/babalığın birleştirici gücüne dikkat çekiyor.

Kızıl Goncalar'ın yapımcılığını Faruk Turgut üstlenirken, senaristliğini Şükrü Necati Şahin yapıyor. Dizinin başrolünde Özcan Deniz ve Özgü Namal yer alıyor.

RTÜK İNCELEME BAŞLATTI

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK), FOX TV'de yayımlanan "Kızıl Goncalar" adlı diziye ilişkin şikayetleri incelediğini bildirdi.

Kızıl Goncalar dizisinin mekan izinleri de iptal edildi.