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Kızılay, 120 bin metrekare zeytinliği satışa çıkardı

Türk Kızılay Genel Müdürlüğü, İzmir'in Karaburun ilçesindeki 120 bin metrekarelik zeytin ağaçlı tarla için 185 milyon TL muhammen bedelle açık artırma yöntemiyle satış ilanı yayımladı.

Haber Merkezi
ANKA
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Kızılay, 120 bin metrekare zeytinliği satışa çıkardı
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Türk Kızılay Genel Müdürlüğü ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. İlana göre İzmir'in Karaburun ilçesine bağlı Küçükbahçe Mahallesi'nde bulunan ve mülkiyeti Türk Kızılay Genel Müdürlüğü'ne ait olan toplam 120 bin metre karelik zeytin ağaçlı tarla niteliğindeki taşınmazın satışı gerçekleştirilecek. Muhammen bedeli 185 milyon TL olarak belirlenen taşınmazın satışı, açık artırma yöntemiyle gerçekleştirilecek.

 9 Aralık 2024'te Resmi Gazete'de yayımlanan kararla 181 milyon TL'ye satışa çıkarılmıştı. 

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